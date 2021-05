Nome em destaque no Chipre, Danilo quer AEL focado em fase de qualificação da Liga Europa Meio-campista brasileiro é o principal nome do clube

Melhor jogador do Chipre na última época, o meia Danilo pediu intensidade máxima da equipe na conquista de um objetivo importante: a disputa da fase de qualificação da Liga Europa. Para ele, o grupo tem condições de fazer um bom papel na competição.

– A fase de qualificação da Liga Europa é sempre muito intensa. São jogos difíceis, com muita intensidade das equipes. Temos que ter um ritmo forte para alcançarmos nossos objetivos durante a competição. Estamos motivados – disse.

Segundo Danilo, seu momento no Chipre tem sido fantástico.

– Estou muito feliz no AEL e no futebol do Chipre. Tenho trabalhado para construir uma história no país e no clube. Espero que essa próxima temporada seja ainda melhor para mim e para o AEL.

