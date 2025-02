Nome do primeiro filho de MC Daniel chama atenção; saiba o significado

Na madrugada desta terça-feira, 18, nasceu na Maternidade Perinatal, no Rio de Janeiro, Rás, o primeiro filho de MC Daniel e Lorena Maria. Além de anunciarem a chegada do primogênito, o casal chamou a atenção ao revelar o nome do herdeiro.

Daniel e Lorena mantiveram o nome do filho em mistério até o fim da gestação. Em entrevista ao Gshow no final de dezembro, eles já haviam avisado que o nome escolhido era bem diferente do que estamos acostumados a ver por aí.

“Já temos um nome, ela escolheu, mas vamos anunciar daqui a um tempo”, contou Daniel. “É bem diferente, superdiferente”, disse Lorena, entre risos.

Qual o significado do nome Rás?

Rás significa “chefe” e é inspirado no imperador da Etiópia Rás Tafári, também conhecido como Haile Selassie, que governou entre 1930 e 1974. Ele é considerado a figura principal do movimento religioso rastafári.

Segundo a BBC, Marcus Garvey disse a seus seguidores em 1920 que eles deveriam “olhar para a África, quando um rei negro seria coroado, pois o dia da libertação está próximo”.

Quando ele foi coroado em 1930, a população africana viu isso como um sinal de libertação e como se a profecia estivesse se tornando realidade.