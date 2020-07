Nome de Neilton volta a ser relacionado ao Coritiba Atacante com direitos ligados ao Vitória esteve negociado na primeira metade do ano por empréstimo ao Hatta Club, dos Emirados Árabes

Assim como aconteceu no mês de janeiro desse ano, quando as equipes montavam seus elencos e não fazia ideia do caráter inusitado da temporada 2020, o nome do atacante Neilton voltou a ser relacionado como de interesse para reforçar o ataque do Coritiba.

Desde 2017 tendo seus direitos ligados ao Vitória, o jogador de 26 anos de idade faz parte de uma realidade salarial que está fora do orçamento do clube baiano.

Contudo, antes mesmo do impacto econômico da pandemia, a equipe encontrava dificuldade para encontrar um interessado em adquirir Neilton em definitivo, tendo ficado emprestado sem muito destaque tanto por Internacional (2019) e no Hatta Club, dos Emirados Árabes, onde passou o primeiro semestre desse ano.

Caso a negociação se concretize, o avante formado no Santos irá reencontrar um ex-companheiro de clube com o qual viveu bons momentos vestindo a camisa do Botafogo.

Isso porque, ao lado de Sassá, Neilton formou uma interessante dupla de ataque em 2016 onde ele fez oito tentos, ajudando muito a equipe fazer campanha para chegar na Libertadores do ano seguinte onde só foi eliminado diante do Grêmio.

