Nome de Lira para campanha de Motta, Barros faz tradicional almoço com bancada suprapartidária

Atual secretário de Indústria e Comércio do Paraná, o deputado federal licenciado Ricardo Barros (PP-PR), ex-ministro da Saúde e líder dos Governos Lula e Dilma, fez seu tradicional almoço de aniversário numa casa na Península dos Ministros, em Brasília, na quarta-feira.

Barros surge nos bastidores como o nome de Arthur Lira para reassumir seu mandato e coordenar a campanha de Hugo Motta (Republicanos-PB) à presidência da Câmara. As negociações estão avançadas com o Palácio. Mas a ausência do próprio Hugo Motta, no entanto, foi notada pela maioria.

O evento reuniu mais de 250 convidados, incluindo ministros do STF, STJ e TCU, procuradores, subprocuradores da República, parlamentares e ex-parlamentares, como Romero Jucá (MDB-RR). Barros recepcionou o grupo com a esposa Cida Borgetti, ex-vice governadora do Paraná.

Entre os destaques, estavam o presidente e o líder do Progressistas, Dr. Luisinho (RJ) e Ciro Nogueira PI), respectivamente, além de Zeca Dirceu (PT-PR). O evento também contou com a presença do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).