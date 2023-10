Nokia vai cortar até 14 mil empregos para redução de custos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/10/2023 - 18:02 Para compartilhar:

A Nokia disse que pretende cortar até 14 mil empregos, como parte de esforços para diminuir custos em até 1,2 bilhão de euros. A empresa pretende reduzir sua força de trabalho de 86 mil para entre 72 mil e 77 mil até 2026.

No terceiro trimestre, a Nokia teve uma queda de 45% no lucro líquido, para 304 milhões de euros, enquanto as vendas recuaram 20%, para 4,98 bilhões de euros.

Os números ficaram abaixo do que estimavam analistas, o que levou a um recuo de 4% das ações da empresa.

Com a demanda menor, dado um cenário macroeconômico desafiador com inflação elevada e aumento nas taxas de juros, segundo a empresa finlandesa, as vendas em seu negócio de infraestrutura de rede caíram 14% no trimestre.

Já as vendas de redes móveis, recuaram 19% devido a uma desaceleração nas implantações de 5G na Índia. Fonte: Dow Jones Newswires.

