A Nokia anunciou nesta sexta-feira, 30, que assinou um novo contrato de licença cruzada de patente com a Apple, que substituirá a licença atual, cujo prazo expira no final de 2023. Os termos do contrato permanecem confidenciais entre as partes.

A licença cobre as invenções fundamentais da Nokia em 5G e outras tecnologias, e estabelece pagamentos da Apple para a empresa. A Nokia espera reconhecer a receita relacionada a este novo contrato a partir de janeiro de 2024.

