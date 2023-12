Nokia deverá enfrentar queda na receita após acordo da AT&T com a Ericsson

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/12/2023 - 17:38 Para compartilhar:

A receita da Nokia deverá cair depois que a operadora AT&T selecionou outros fornecedores para construir uma nova rede, um golpe nas metas de lucratividade da empresa finlandesa que fez com que suas ações despencassem na terça-feira, 5.

A AT&T disse que fechou um acordo com a sueca Ericsson para comprar até US$ 14 bilhões da chamada tecnologia de rede aberta de acesso de rádio. O acordo de cinco anos transfere praticamente todas as novas compras de determinados equipamentos de torre de celular da AT&T para a Ericsson, substituindo os equipamentos existentes da Nokia em muitos mercados.

A Nokia disse que, como resultado da decisão, a sua participação nas receitas da AT&T cairia nos próximos dois a três anos. A AT&T foi responsável por 5% a 8% das vendas líquidas de redes móveis da Nokia no acumulado do ano.

