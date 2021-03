Nokia chega a 150 contratos para 5G ao redor do mundo

Entrevista

"O governo cria inimigos e rejeita o diálogo", diz Neca Setubal

Crítica do presidente Jair Bolsonaro e preocupada com o futuro do Brasil, a socióloga e banqueira Maria Alice Setubal, 70 anos, acionista do Banco Itaú, vê hoje uma destruição das políticas públicas e uma deterioração nas relações entre o governo federal e as organizações da sociedade civil, as fundações e as empresas. Presidente do conselho […]