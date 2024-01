“Nojento”: vídeo mostra o que acontece quando uma mosca pousa na sua comida

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 18/01/2024 - 1:08 Para compartilhar:

Um clipe extraordinário revelou o que as moscas fazem quando invadem seu almoço. Um clipe de Zack D. Films atualmente circulando no X revela que quando as moscas descem sobre sua comida, os insetos não começam a comê-la imediatamente.

“Na verdade, as moscas não conseguem mastigar como os humanos, então, em vez disso, vomitam um tipo especial de saliva logo em cima da refeição”, explica o vídeo.

“Esta saliva contém enzimas digestivas que decompõem a comida em um líquido sorvível. “A mosca então usa sua tromba para sugá-la como um smoothie, que é como eles consomem sua comida.”

É seguro dizer que centenas de usuários de redes sociais ficaram enojados com a revelação.

“Nossa, por que eu assisti isso”, disse um deles.

Outro acrescentou: “Lembrem-se, pessoal: as moscas ficam no cocô o dia todo. E eles estão vomitando na sua comida e as partículas dos pés também são matéria fecal. Razões pelas quais não como minha comida depois que uma mosca está sobre ela.”

“Estou surpreso que muitas pessoas não soubessem que é assim que as moscas comem”, disse um deles.

Outro comentou: “Como posso desassistir este clipe?”

Um deles brincou: “É por isso que eles esfregam as mãos do jeito que fazem, esses filhos da puta sabem dos males que estão prestes a cometer”.

“Eu já tinha medo que eles botassem ovos em qualquer lugar e em qualquer lugar, mas isso… Isso é doentio”, disse outro.

Dr. Cameron Webb escreveu um artigo para a Universidade de Sydney confirmando que é exatamente assim que as moscas comem.

Ele abordou a questão de saber se as pessoas deveriam afastar as moscas de seus alimentos ou jogá-los fora.

“As moscas que pousam fora de vista e vagam por alguns minutos, vomitando e fazendo cocô na comida ou na área de preparo de alimentos, são mais preocupantes. Quanto mais o tempo passa, maior a chance de patógenos deixados pelas moscas crescerem e se multiplicarem em nossos alimentos. É aí que os riscos para a saúde aumentam”, escreveu o Dr. Webber.

Ele disse ainda que o risco também é maior fora da cidade devido à quantidade de moscas e à probabilidade de entrarem em contato com animais mortos ou dejetos de animais.

“Certifique-se de que sua comida esteja coberta enquanto prepara, cozinha e serve ao ar livre e não deixe ‘sobras’ do lado de fora para as moscas. Há muitas outras razões pelas quais a segurança alimentar é importante durante o verão, não apenas para impedir que as moscas pousem”, disse ele.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias