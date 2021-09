Noivos comem bombons envenenados um dia antes do casamento; ex é suspeita

Na última quinta-feira (23), cinco pessoas da mesma família foram internadas com suspeita de envenenamento em Jaíba, em Minas Gerais. Entre as vítimas, há um casal de noivos com casamento marcado para este fim de semana. Familiares suspeitam que a ex-mulher do noivo possa ter cometido o crime por não aceitar o novo relacionamento do homem. As informações são do ‘O Tempo’.

De acordo com as autoridades, a família recebeu taças com bombons em casa. Eles comeram os chocolates, já que o presente estava em nome de uma outra pessoa conhecida da família. O resultado ruim veio logo depois. Após comerem o doce, todos começaram a passar mal. O cachorro da família que comeu um pedaço do bombom morreu. Uma criança, de apenas dois anos, ficou em estado mais grave e precisou ser transferida para um hospital em Janaúba. As outras quatro pessoas ficaram internadas em Jaíba e estão com quadro grave de intoxicação.

Segundo familiares, um taxista entregou as taças com bombons na casa deles. Câmeras de segurança ajudaram a identificar o homem que recebeu a encomenda. De acordo com ele, o presente foi entregue por um mototaxista. As autoridades mineiras conseguiram localizar o motociclista.

Em depoimento, o mototaxista informou que recebeu a encomenda de uma mulher que lhe deu R$ 5 para entregar o presente a um taxista com mais R$ 15 pela entrega do taxista na casa da família.

Conforme as vítimas, a ex do noivo é a principal suspeita no caso, já que ela afirmou que o homem não seria mais feliz com ninguém e que ela faria de tudo para acabar com o casal. A polícia chegou a ir até a residência onde a suspeita mora, mas a mesma disse que só vai falar quando estiver com a advogada dela.

