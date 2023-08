Noivo teria sido o motivo da briga entre Larissa Manoela e os pais, diz colunista

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/08/2023 - 15:19 Compartilhe

As polêmicas envolvendo Larissa Manoela e seus pais, Silvana Taques e Gilberto Elias, parecem estar longe de acabar. Em entrevista para o Fantástico (TV Globo), no último domingo (13), a atriz afirmou que os desentendimentos começaram antes do relacionamento com o também ator André Luiz Frambach, de quem está noiva.

Porém, ao que tudo indica, o artista teria sido, sim, o pivô dos conflitos na família e que levaram Larissa a se afastar dos pais. É o que aponta com exclusividade o colunista Daniel Nascimento, do portal Terra, em publicação nesta quarta-feira (16).

Segundo uma fonte ligada à atriz, Frambach sempre questionava a então namorada sobre o porquê de suas finanças serem controladas pelos pais, receber mesada e até mesmo ter que pedir dinheiro a eles, destacando que que tudo que eles tinham era proveniente das atividades profissionais de Larissa.

De acordo com a fonte da coluna, foi a partir das desconfianças de Frambach que a estrela começou a contestar os pais. E foi por conta da postura do namorado que os pais da atriz começaram a desconfiar das reais intenções de André ao se relacionar com a filha.

Ainda segundo a publicação, a relação entre pais e filha chegou ao limite após uma suposta discussão entre André e Silvana, durante a viagem que fizeram em dezembro do ano passado, para passar as festas de natal e ano novo em Orlando.

O desentendimento com o genro fez teria levado, então, Silvana a sugerir que Larissa escolhesse entre ela e o ator. A fala de Silvana, proferida em um momento de ânimos exaltados, teria sido a mesma apresentada na entrevista ao Fantástico, porém colocada fora do devido contexto.

“Pra você, eu só vou ser título de mãe”, disse Silvana, por, supostamente, a filha ter permanecido a favor do namorado após ela pedir que Larissa fizesse sua escolha.

Aquisições de luxo

Ainda segundo a publicação na coluna Daniel Nascimento, Larissa teria dado um carro de presente para seu amado, e este em nada tem a ver com o veículo mencionado na semana passada, que foi de propriedade dos pais de Larissa e vendido ao ator. Tampouco do Toyota Hilux ano 2013 que, segundo a assessoria de André Luiz, foi oferecido a ele por seus sogros no ano passado.

Trata-se de um importado ano 2019, adquirido há aproximadamente 4 meses, marca e modelo BMW/ X1 SDRIVE 20i Active Flex, devidamente registrado no nome do ator. O veículo é blindado e pode estar avaliado em mais de R$ 200 mil reais.

O carro possui uma multa em aberto por excesso de velocidade, no valor de R$ 130,16, ainda aguardando a defesa se manifestar. A infração teria sido cometida no mês de abril, em uma rodovia na altura de Cachoeira Paulista, em São Paulo.

Além de presentear o noivo com um carro, Larissa Manoela teria adquirido também uma mansão localizada na zona oeste do Rio, avaliada em R$ 4 milhões.

A coluna teria apurado que Larissa fechou a compra direto com a proprietária, a influenciadora Evelyn Regly, e o negócio foi feito na modalidade porteira fechada (Além do imóvel, os móveis e eletrodomésticos também vão juntos na venda).

Esse imóvel não tem relação com a mansão e o terreno adquiridos por Silvana e Gilberto, com parte do dinheiro levantado com a venda da casa de Orlando, EUA.

