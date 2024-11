Noivo que matou grávida é condenado à prisão perpétua na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 25/11/2024 - 10:42 Para compartilhar:

ROMA, 25 NOV (ANSA) – O jovem Alessandro Impagnatiello, que confessou ter assassinado sua noiva grávida de sete meses em maio de 2023, em Senago, na região italiana da Lombardia, foi condenado à prisão perpétua nesta segunda-feira (25).

O Tribunal de Justiça de Milão decidiu no final do julgamento sobre a morte de Giulia Tramontano que o italiano cometeu homicídio voluntário multiagravado, interrupção não consentida de gravidez e ocultação de cadáver.

As autoridades também condenaram Impagnatiello a indenizar os pais da vítima com 200 mil euros cada e seus dois irmãos com 150 mil euros cada um. O criminoso está detido na prisão de San Vittore desde junho de 2023 e também cumprirá três meses de isolamento diurno.

Após a sentença do crime de feminicídio que chocou a Itália, todos os familiares da vítima se abraçaram e choraram, principalmente a mãe da jovem, Loredana Femiano, que foi consolada pelo marido Franco e pelos outros dois filhos, Chiara e Mario.

Em maio de 2023, Tramontano, de 29 anos, foi morta com 37 facadas, incluindo duas fatais no pescoço, ao final de uma discussão iniciada após a jovem ter descoberto que seu parceiro mantinha um relacionamento extraconjugal com uma colega de trabalho.

Depois de cometer o crime, o italiano tentou queimar duas vezes o corpo de Tramontano na banheira de casa, mas sem sucesso. Não satisfeito, ele transportou e escondeu o corpo em um terreno baldio. Depois de ter sido descoberto, o ex-barman confessou o crime várias vezes de forma lúcida e fria. (ANSA).