Noivo disponibiliza ‘creche’ para não ter criança em seu casamento e é criticado

Um recém-casado anônimo gerou um debate acirrado online depois de revelar que pagou pelos cuidados dos filhos dos convidados do casamento – que recusaram porque as crianças eram mantidas a 3 quilômetros do local. O novo cônjuge explicou que queria um casamento sem filhos e achou que a solução era uma boa ideia.

“Aluguei um playground interno e paguei funcionários para trabalharem até tarde”, compartilhou o noivo no site Reddit. “Eles são todos treinados”, continuou na publicação. “Também forneci comida e bebidas.”

No entanto, havia um problema: como o parque infantil ficava a 5 minutos da recepção, os convidados “basicamente tinham que escolher” entre deixar as crianças lá ou levá-las consigo. “Achei que era uma boa opção para qualquer pessoa com filhos que pudesse ficar agitado”, escreveu o autor da postagem. “Qualquer pessoa com bebês obviamente não os deixaria lá.”

Nenhuma das opções pareceu satisfazer os convidados, com muitos ficando bravos porque o local ficava a 3 quilômetros de distância e a comida era diferente para as crianças.

O autor concluiu a postagem perguntando se eles foram os culpados por essa decisão, admitindo que foram “chamados de todos os tipos de nomes” pelo que consideraram uma coisa boa e aceitável de se fazer.

Na seção de comentários da postagem, um número esmagador de usuários parecia apoiar o autor da postagem.

“Um local seguro, com pessoas treinadas para prestar o atendimento?” uma pessoa escreveu. “5 minutos de distância não é nada. Achei que você ia dizer que eram 32 quilômetros do outro lado da cidade. E mesmo assim, não acho que seria uma loucura, dadas as opções provavelmente limitadas.”

Outro concordou, digitando: “Se eles não se sentirem confortáveis ​​com a acomodação, então contratam sua própria babá ou não comparecem. O que estou perdendo aqui?”

“Alguém pergunte às crianças. Se pudessem escolher, tenho certeza de que eles prefeririam ir ao parquinho e comer pizza até vomitar. Lamento que você tenha tantos amigos e parentes chatos. Isso foi muito atencioso.”

Alguns, no entanto, criticaram o recém-casado por querer um casamento sem filhos.

“Você é um babaca”, escreveu uma pessoa. “Geralmente, toda pessoa que está tão preocupada com o ‘meu dia’ a ponto de a presença de crianças poder ‘estragá-lo’ é um grande idiota. Casamentos são para comemorar com amigos e familiares. Exceto crianças, eu acho. Eles não são da família.”

“Casamentos sem crianças são uma droga”, destacou outro.

“Queria um casamento sem crianças, isso significa automaticamente que você é um babaca”, declarou um terceiro.

