Noivo desabafa após Larissa Manoela expor briga patrimonial com os pais: ‘Essa guerra não é minha’

Larissa Manoela falou pela primeira vez, no domingo, 13, ao “Fantástico”, sobre o rompimento com seus pais na gestão de sua carreira. A atriz, de 22 anos, expôs ter aberto mão de seu patrimônio de R$ 18 milhões, e desde maio assumiu o papel como sua própria empresária. Após a repercussão, André Luiz Frambach, noivo da artista, prestou apoio a ela.

“Para a minha mulher, eu digo, meu amor, você sempre foi e sempre será livre, só não sabia da sua força, da sua capacidade, do seu tamanho. Papai do céu te fez pequenininha em metros, mas gigante de coração, caráter, valores e essência. Digo mais: você deve sempre viver a tua vida, fazer as suas escolhas independente de mim ou de quem for. Quem te ama por amar sem se importar com sua utilidade na vida própria, vai te apoiar e vibrar por você e permitir que você faça suas próprias escolhas”, iniciou o ator.

“E quanto a nós? Viverei do seu lado enquanto eu for sua escolha e enquanto você for a minha, caminharei lado a lado te dando todo apoio e suporte do mundo no que eu puder e tentarei no que eu não puder também. Sem fazer juízo de valor ou do que seja, todos nós já erramos muito na vida e é um direito do ser humano o livre arbítrio, então, que a gente erre mais, quantas vezes forem necessárias, pra gente evoluir e aprender. Mas que nunca falte amor, porque isso é o que realmente importa”, refletiu.

“Tenha duas escolhas, erre, acerte, recomece, faça o que tiver que fazer, você é livre e um ser a parte de qualquer pessoa! Independente de qual seja a sua escolha, quem te ama jamais deverá virar as costas, seja lá por qual motivo. Nunca vi você virar as costas para ninguém que você ame, pelo contrário, sempre esteve presente e tentando ao máximo ajudar no que podia, mesmo se machucando e se culpando de coisas que nem eram suas responsabilidades. Até porque se você errar, precisará de gente pra te ajudar a levantar e não deixar você lá sozinha, isso é amor! Eu te amo muito e pode contar sempre com meu apoio”, pontuou.

Por fim, o ator se afastou da confusão familiar: “Essa guerra não é minha e jamais será. Eu sou apenas o apoio para tudo que minha mulher decidir fazer e continuarei dando força para absolutamente tudo. Sempre serei sua rede de apoio. Te amo e tenho muito orgulho da mulher que você é”.

