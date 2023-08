Noivo de Larissa Manoela diz que o relacionamento foi proposto pela atriz; casal planeja filhos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/08/2023 - 8:53 Compartilhe

Juntos oficialmente desde julho de 2022, André Luiz Frambach e Larissa Manoela ficaram noivos em dezembro. Apesar dos pedidos terem sido feitos pelo ator, as iniciativas no relacionamento sempre partiram da artista, confessou ele.

Em participação no podcast “Vaca Cast”, André Luiz detalhou: “Todo esse relacionamento se deu por conta dela mesmo. Ela que falou, ‘eu quero ele’ e foi atrás. Ela que falou sobre dar um passo, apesar do trauma de outras histórias. Ela sabe o que ela quer e ela conquista”.

O ator foi cobrado pelo primeiro pedido enquanto estavam em meio à rotina de gravações de novela. “A gente estava no meio da loucura e ela: ‘Você não vai me pedir em namoro?’. A gente conseguiu viajar para Angra dos Reis (RJ) e falei: ‘Vai ser lá’. Ela nuca tinha visto o nascer do sol”, relembrou.

A ideia do noivado também partiu de uma iniciativa de Larissa, que queria morar com André. “Desde que a gente começou a namorar, a gente já falava de planos futuros. A Lari veio da viagem de férias da Itália com o assunto de irmos morar juntos, de dar um passo. Falei: ‘Se ela está querendo isso tudo, tenho que pedir ela em noivado’. Sempre sonhei muito. Talvez se ela chegasse chegando em outra pessoa, fugiria. Eu só pensava que estava vivendo um sonho e até quando ia ser verdade e espero que para a vida toda”, contou o ator.

Sem entrar em detalhes, Larissa justificou a pressa para noivar e morar junto dizendo: “Está difícil achar quem quer casar hoje em dia, se está falando, já pega”.

Agora, o casal planeja aumentar a família. “Eu quero ter um casalzinho, uma menina e um menino, não importa a ordem”, revelou Larissa Manoela.

Vale relembrar que a atriz, 22 anos, vem enfrentando uma briga com a família desde que decidiu, em abril último, retirar da mãe a gestão de sua carreira, assumindo também o controle de seus bens. Silvana Taques não segue mais a filha nem o genro nas redes sociais.

