Noivo de Juju Salimeni, Diogo Basaglia chegou a 5% de gordura para disputa de campeonato nos EUA

Diogo Basaglia está curtindo dias de folga acompanhado da noiva Juju Salimeni, em Los Angeles, após ter participado no último sábado, 12, do Muscle contest Pacific USA, na Califórnia. Para se preparar para o campeonato de fisiculturismo, que conquistou o 7º lugar, o atleta fez uma preparação especial por cerca dois meses.

“Como eu já estava vindo de outra competição (junho em Denver), eu estava em dieta há 7 meses. A dieta é muito rigorosa com baixa ingestão de carboidratos e gordura, e alta ingestão de proteínas. Sem açúcar, baixa ingestão de sal e a alta ingestão de água, sendo 6 litros de água por dia. São 2 treinos de aeróbio por dia e 1 de musculação”, conta.

Por conta do treino pesado, Diogo apresentou baixo índice de gordura corporal. “Eu cheguei a 5% de gordura nesse campeonato e 90kg. A medida do bíceps está em torno de 50cm”, disse.

Após essa disputa, ele conta que fará uma pausa nas competições de fisiculturismo: “Agora eu vou entrar em um período de recuperação e ganho de massa muscular. Ficarei pelo menos 6 meses sem competir para voltar com mais qualidade muscular e melhorar alguns pontos do meu físico”.

Por fim, Diogo relata que começou a competir em 2018 e já participou de diversos torneios, inclusive outros fora do Brasil: “Participei de 9 campeonatos e fui campeão 6 vezes. O primeiro internacional foi em novembro do ano passado na Europa, onde eu fui campeão e me tornei profissional na categoria”.

“O segundo foi minha estreia como profissional em junho deste ano e fiquei em quarto lugar entre quase 40 atletas”, finaliza.

