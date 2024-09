Noivo de Isis Valverde, Marcus Buaiz embarca em novo projeto na televisão

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/09/2024 - 17:08 Para compartilhar:

O empresário Marcus Buaiz, 45 anos, noivo da atriz Isis Valverde, 37, acaba de ser anunciado como comandante de um programa da CNBC, novo canal de jornalismo de negócios, que vai estrear em novembro no Brasil.

“Buaiz apresentará uma revista eletrônica de lifestyle, que irá ao ar no horário nobre, aos finais de semana”, informa o comunicado.

+Veja fotos do local escolhido por Isis Valverde e Marcus Buaiz para celebrar casamento

+Isis Valverde homenageia filho de Wanessa Camargo e mostra que é boa madrasta: ‘Te admiro’

A atração comandada pelo empresário vai levar às telas produções especiais da CNBC no Brasil e no mundo, com os mais variados temas de estilo de vida, voltados para o público de negócios, como aventura, beleza, comportamento e inteligência financeira.

Marcus Buaiz é formado em administração com pós-graduação em marketing na Fundação Getúlio Vargas e tem uma trajetória de sucesso como empreendedor. Ele é co-fundador da 9ine com o jogador Ronaldo Nazário, que se tornou uma forte agência de esportes e entretenimento da América Latina.

Buaiz foi casado com Wanessa Camargo durante 17 anos, e juntos eles tiveram dois filhos: José Marcus, de 11 anos, e João Francisco, de 8.

O empresário e a atriz Isis Valverde estão juntos desde o início de 2023, e ficaram noivos em dezembro do mesmo ano.