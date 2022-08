Noivo de Anitta: ‘EUA ainda não entendem o poder e a importância dela’

Da Redação 16/08/2022 - 7:52 Compartilhe

No Brasil com Anitta, Murda Beatz deu entrevista sobre a noiva e não poupou elogios. O produtor avaliou o momento da brasileira e avaliou o sucesso dela no exterior.

“Ela está tendo um ano monstruoso, tem um grande hit, está fazendo muitos trabalhos. É a pessoa mais trabalhadora de todas que eu conheço, já estive perto ou já trabalhei em todos esses anos na música. Isso me inspira. Ela é muito talentosa. Não acho que os americanos sabem o quão importante ela é para o mundo. Se estou em Portugal ou no Brasil com ela, vendo como as pessoas a tratam e olham para ela, acho que os Estados Unidos ainda não entendem o poder e a importância dela”, avaliou, ao jornal “Folha de S. Paulo”.