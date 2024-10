Noivo de Ana Hickmann posta suposta indireta à Alexandre Correa após eleições

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/10/2024 - 10:44 Para compartilhar:

Edu Guedes teria postado indireta para o ex-marido da apresentadora Ana Hickmann, que não conseguiu se eleger para vereador na cidade de São Paulo. Alexandre Correa estava concorrendo a uma das vagas pelo Avante, mas conseguiu pouco mais de dois mil votos na capital paulista.

O vereador se filiou ao Avante em abril deste ano, e tinha como uma de suas propostas a luta contra falsas denúncias de violência doméstica e pelo “direito dos homens”. Em novembro de 2023, Ana Hickmann apresentou um boletim de ocorrência à polícia por agressão por parte do seu até então marido, Alexandre.

Com um tom irônico, o atual noivo da apresentadora publicou uma foto de um leão e um gato da raça Sphynx, conhecido por não ter pelagem, escrito “Perdeu, mané”.

Nas redes, Alexandre se desculpou pelo resultado abaixo do esperado e diz que sua “luta” só começou. “Hoje me retiro derrotado, mas amanhã reunirei os pedaços e continuarei mais forte do que nunca na minha luta pelos direitos dos homens” escreveu o vereador na legenda do vídeo.

Guedes e Ana Hickmann anunciaram o noivado em 27 de agosto durante uma viagem à Lisboa, três meses após divulgarem que estavam namorando.