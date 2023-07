Noivado de Carla Diaz e Felipe Becari chega ao fim, afirma jornalista

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/07/2023 - 2:28 Compartilhe

O noivado de Carla Diaz e Felipe Becari chegou ao fim. É o que dizem amigos próximos do casal, de acordo com informações divulgadas pelo jornalista Leo Dias no programa de TV “Fofocalizando”.

Segundo Leo, o deputado foi recentemente flagrado curtindo uma “noitada” sozinho. Procurados pelo jornalista, eles também ignoraram as mensagens e não buscaram esclarecer o assunto.

“No Instagram está tudo normal, mas na vida íntima não está nada normal”, pontuou Leo, relembrando a polêmica envolvendo a investigação de Becari pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP).

A suspeita é de que o parlamentar tem levado uma vida incompatível com os seus rendimentos declarados, já que, nas eleições de 2022, ele declarou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ter cerca de R$ 658,5 mil em bens e apenas R$ 5.020,15 em contas-correntes ou poupanças — mesmo tendo presenteado a atriz com joias que podem variar entre R$ 50 mil e R$ 200 mil.

Até o momento de publicação desta nota, o casal não havia se pronunciado nas redes sociais.

