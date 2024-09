Noivado de Ana Hickmann e Edu Guedes terá padre e pastor; saiba os detalhes

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/09/2024 - 12:50 Para compartilhar:

Os apresentadores Ana Hickmann, 43, e Edu Guedes, 50, serão anfitriões de uma festa de noivado neste sábado, 14 de setembro. Os apresentadores ficaram noivos no final de junho em Lisboa, Portugal.

A celebração intimista acontece em uma propriedade em Araras, no interior de São Paulo, para cerca de 50 convidados. À “Vogue”, Ana contou que a cerimônia terá a presença de um padre, que a acompanha, e um pastor, a convite de Edu. A família da apresentadora, que mora na região Sul, comparecerá ao evento, bem como outros familiares do casal.

“Vamos ter uma pequena cerimônia para fazer a benção das alianças e pedir proteção”, contou ela, ao site da revista. Ana ainda revelou que a festa de noivado foi um pedido dela ao amado, já que ela nunca teve a experiência.

A decoração do evento contará com uma paleta de tons suaves, predominando o branco e o azul. O menu escolhido, feijoada, tem significado especial para o casal, conforme já contou Edu: “No início do namoro, quando ninguém sabia de nós dois, o restaurante Bolinha abriu só para a gente, num domingo de manhã, para comermos a feijoada. Ele faz parte da nossa história e a comida é maravilhosa”.

O vestido de Ana e de Maria, filha de Edu, foi desenvolvido pela estilista Leticia Manzan. Já o apresentador e seu enteado, Alezinho, vestirão Boss. Veja: