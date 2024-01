Noiva revela possível causa da morte de Alec Musser, ator de ‘Gente Grande’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/01/2024 - 1:17 Para compartilhar:

A notícia da morte do ator Alec Musser pegou fãs de surpresa durante o fim de semana. Ele, que fez sucesso como o “bonitão” do filme Gente Grande, tinha 50 anos e não teve a causa do óbito revelada imediatamente.

Posteriormente, no entanto, Paige Press, a noiva do ator, comentou a morte do artista em entrevista à “Fox News”. Segundo ela, Alec sofria complicações de um “caso severo” de covid-19, o que pode ter sido a causa de seu falecimento.

Famoso por atuar em “All My Children” e “Desperate Housewives”, o ator havia sido vacinado e tinha tomado as doses de reforço, segundo Paige. Ele, que morreu em sua casa em Del Mar, na Califórnia (EUA), foi submetido a uma autópsia.

“Ele tinha um cuidado excepcional com seu corpo e o que entrava nele”, detalhou Paige, que também honrou a memória do noivo: “Ele era um homem maravilhoso. O melhor noivo. O melhor pai de cachorro. Uma pessoa de coração bom.”

A morte do ator também foi lamentada por Adam Sandler, que se manifestou no Instagram: “Eu amava esse cara. Não acredito que ele se foi. Um homem tão maravilhoso, divertido e bom. Meus pensamentos estão com Alec Musser e sua família. Ele era uma pessoa ótima.”

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias