Noiva fica irritada com familiares ao descobrir que eles apostaram a duração do seu casamento

Da Redação 03/08/2022 - 19:49 Compartilhe

Uma noiva, que preferiu não se identificar, expôs na internet a sua irritação com os seus familiares ao descobrir que eles apostaram a duração do seu casamento. Os parentes ainda estipularam o tempo que o noivo levaria para “se arrepender” de ter se casado com ela. As informações são R7.

A mulher ressaltou que o seu casamento está com data marcada para este mês de agosto. Porém, depois dessa descoberta, considerou cancelar a festa e apenas oficializar o matrimônio em um cartório.

Ela relatou no Reddit, um fórum online, que descobriu a aposta da família por meio de um primo. Depois, ao serem confrontados, os parentes afirmaram que se tratava apenas de uma piada.

“Descobri que minha própria família estava apostando quanto tempo levaria até meu futuro marido se dar conta de que eu não sou a ‘boa esposinha’ que ele espera que eu seja”, escreveu ela.

“Quando os confrontei, disseram que era apenas uma piada e alegaram que eu não tenho perfil de ser uma dona de casa submissa, que supostamente, na visão deles, é o que meu noivo quer.”

“Fiquei muito chateada com tudo isso, mas a desculpinha que eles deram tornou tudo 10 vezes pior. Por isso, falei que ia cancelar o casamento”, acrescentou.

Depois disso, a família disse que ela não deveria cancelar a festa de casamento, pois as outras pessoas iam acabar sabendo o que motivou isso. “Mas eu disse que a reação dos outros não me importava”, destacou a noiva.

Alguns internautas apoiaram a noiva e afirmaram que ela estaria certa em cancelar a festa. Por outro lado, outros disseram que ela deveria manter a comemoração e não convidar os familiares que participaram da aposta.

“Em vez de cancelar o casório, retire o convite e simplesmente deixe seus familiares de fora”, afirmou um internauta.

Veja também