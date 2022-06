Noiva desconvida padrasto de casamento após exigência para acompanhá-la até o altar

Uma noiva ficou irritada com o seu padrasto após ele exigir que a acompanhasse até o altar no lugar de seu pai biológico. Por causa disso, ela decidiu desfazer o convite para o casamento e também proibiu que o homem fosse para a festa. As informações são do The Mirror.

A noiva compartilhou a história no Reddit (plataforma de fóruns virtuais) e frisou que nunca gostou muito do seu padrasto, pois ele se casou com a sua mãe após eles terem um caso extraconjugal.





Depois do divórcio dos pais, ela passou a viver com a mãe e acabou tendo pouca convivência com o pai biológico. Porém ela afirmou que ele é a “sua pessoa favorita”.

Segundo ela, após expulsar o padrasto do seu casamento, a sua mãe ficou furiosa e ameaçou não participar da cerimônia.

“Estou me casando com meu noivo. Eu nunca fui com a cara do meu padrasto, Dave, porque passei por muitas situações em que minha mãe preferia tomar o partido dele e não o meu, e ele manipula as pessoas para ficarem ao lado dele.”

“Meu noivo me disse que, já que minha mãe constantemente prefere agradar meu padrasto em vez de me agradar, então ela também deveria ficar de fora do casamento”, completou.

“Comentei sobre isso com meus amigos e alguns deles acham que estou fazendo a coisa certa, mas outros acham que eu deveria parar de ser ‘mimada’ e convidá-lo de novo”, finalizou.