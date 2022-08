Noiva decide tirar cunhada da lista de madrinhas por ela estar ‘desanimada’ com casamento

Da Redação 15/08/2022 - 21:14 Compartilhe

Uma noiva relatou nas redes sociais que decidiu tirar a sua cunhada da lista de madrinhas, pois estava com a impressão de que a irmã do seu noivo não estava tão animada para o casamento. As informações são do R7.

A noiva resolveu publicar a história no fórum online Reddit. “Tenho pensado na ideia de retirar o convite que fiz a minha cunhada para ser madrinha do meu casamento. Não quero ser rude com ela, ainda mais tão perto da cerimônia, marcada para 2 de setembro, mas não senti nenhum apoio dela com relação ao casório”.

“Imagine você que a prima do meu noivo, que eu encontrei apenas uma vez na vida, tem sido mais atenciosa e fica constantemente me perguntando se preciso de ajuda com algo, algum conselho ou alguma ideia para a festa. Da mesma forma, minhas irmãs também têm sido super prestativas, assim como as demais madrinhas”, acrescentou.

A noiva afirmou que não havia dito nada sobre a sua decisão para a cunhada. Apenas informou que precisava de ajuda para organizar o casamento, dando uma dica para que ela “se tocasse do trabalho que teria quando aceitou ser madrinha do casamento”.

“Todo mundo tem noção do que significa aceitar ser madrinha e padrinho. Então, não entendo por que ela aceitou o convite e não se mexe para nada. Além disso, como irmã do noivo, ela deveria mostrar um pouco mais de animação para celebrar com a gente”, completou.

Após o desabafo da noiva, alguns internautas comentaram e ficaram do lado da cunha. “Estou cansada dessa história de ‘todo mundo sabe o trabalho que exige ser madrinha’, como se fosse um privilégio ser assistente pessoal dos noivos bancando tudo sozinho”, escreveu uma.

“Se a noiva já tem um monte de madrinhas que estão ajudando, para que ela precisaria de mais uma para dar opinião? Ela quer mais uma pessoa levantando a sua bola? Ah, por favor, pare com isso. Faça um pedido específico, se você precisar, mas pare de ser passivo-agressiva, nada a ver”, disse outra.

“Isso é totalmente sobre atenção para a noiva, não tem nada a ver com apoio ou suporte. Ela está confundindo o sentido de ‘ajuda’ e se sentindo a pessoa mais importante do mundo para todas as envolvidas”, finalizou outra internauta.