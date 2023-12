Noiva debate sobre cobrar ‘taxa de não comparecimento’ dos convidados

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 18/12/2023 - 4:59 Para compartilhar:

Imagine planejar meticulosamente o casamento dos seus sonhos, apenas para receber uma surpresa poucos dias antes do evento. Foi exatamente isso que aconteceu com uma noiva australiana, que teve 10 convidados desconfirmando no último minuto para seu casamento interestadual.

Ela agora está se perguntando se deveria cobrar uma taxa de “não comparecimento”, considerando que eles confirmaram presença há mais de seis meses e os pagamentos ao local não são reembolsáveis.

A noiva compartilhou seu dilema no podcast “Ela está no dinheiro” e, inadvertidamente, fez a internet girar. Então, isso é muito duro? Ou é aceitável?

Os convidados citaram que é muito caro viajar interestadual

“Falta uma semana para o casamento e já entreguei os números confirmados ao local e paguei o valor pendente, que era de US$ 18.600”, disse a noiva ao podcast.

“Na última semana, dez convidados, que já haviam confirmado presença, cancelaram, alegando que é muito caro para eles viajarem para outro estado”, continuou ela.

A mulher então disse que estava “lutando para cobrir seus assentos” porque, caso contrário, estaria basicamente perdendo US$ 2.000. E questionou: “É razoável solicitar que eles próprios cubram esses custos?”.

A mulher também explicou que os convidados receberam um ‘Save the date’ há um ano e meio e enviaram convites formais em janeiro deste ano, com a maioria dos convidados confirmando presença em julho.

“Sinto muito, sei que confirmamos que iríamos e que o casamento é na próxima semana, mas simplesmente não podemos nos dar ao luxo de viajar interestadual no momento”, dizia uma mensagem de texto de um dos convidados.

“Espero que você entenda, adoraria poder estar lá.”

“O hóspede é 100% culpado aqui”

Os ouvintes do podcast foram rápidos em tomar partido, com as opiniões bem divididas. Cinquenta e um por cento dos ouvintes disseram que os convidados deveriam pagar pelo cancelamento tardio, enquanto 49% disseram que a noiva deveria aguentar.

“Ninguém reserva voos para um casamento fora do estado na semana anterior. O convidado é 100% culpado aqui e não é um bom amigo por fazer isso”, ponderou um ouvinte.

Outro ecoou esse sentimento e acrescentou: “Nesta circunstância, o(s) convidado(s) certamente saberiam e deveriam reembolsar o casal”.

“Dado que disseram SIM em julho – eles tiveram quase seis meses para garantir que poderiam economizar para isso. Foi muito decepcionante que eles se comprometeram a vir, mas não planejaram ter condições de pagar”, comentou um terceiro.

Então um quarto fez uma observação interessante: “Qualquer outro investimento que não seja relacionamento tem políticas de cancelamento haha, então faz sentido para mim que você desse dinheiro ao casal ou pelo menos seria a coisa certa a fazer… se você cancelar tarde.

“Faz com que convidá-los pareça uma transação”





Outros argumentaram que seria inapropriado a noiva pedir dinheiro aos convidados.

Um deles disse: “Se você não tem condições de cobrir os custos, faça um casamento mais barato”.

Outra ex-noiva disse: “O não comparecimento é comum. Inclua isso no orçamento do seu casamento.

“Este é o evento dos noivos, então cabe a eles cobrir os custos e NÃO às pessoas que escolheram convidar”, respondeu outra pessoa.

Então, finalmente, alguém observou: “É estranho pedir a alguém para cobrir o assento. Faz até mesmo convidá-los parecer uma transação. Não é um evento com ingressos pagos, é um evento organizado.”

