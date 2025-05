Noiva de Richarlison, Amanda Araújo rebate críticas por escolha de nome do filho

A influenciadora Amanda Araújo, noiva de Richarlison, está na reta final da gravidez, e decidiu falar sobre algumas críticas que vem recebendo pela escolha do nome do filho. Nas redes sociais, ela desabafou sobre os comentários desagradáveis que tem recebido, por ter escolhido o mesmo nome do jogador para o menino, que se chamará Richarlison Júnior.

“Tem muita gente me questionando sobre o nome do meu bebê e foi uma escolha com muito carinho, muito significado e muito amor. Por mais que todo mundo conheça o Richarlison só como jogador de futebol, ele é muito mais que isso… Ele tem valores incríveis, uma história de vida inspiradora, e ver o jeito que ele cuida de mim, da minha família, dos familiares dele, dos fãs… Tenho certeza que nosso filho vai ficar muito orgulhoso de ter essa homenagem”, iniciou Amanda em vídeo publicado no Tiktok.

Na sequência, Amanda conta que a escolha do nome segue uma tradição familiar. O seu pai tem o nome do avô, assim como seu irmão ganhou o nome do pai.

A jovem diz também que foi o próprio Richarlison que sugeriu dar continuidade ao legado da sua família: “Vejo que é muito legal um filho que enxerga o pai como um herói, como um ídolo, e o Richarlison já é isso para muitas pessoas. Eu fico até emocionada. Essa ligação entre os dois vai ser muito linda, e por mais que seja um nome diferente, que não agrade a todos, agrada a mim. É um nome muito único”.

Por fim, afirma que entende que não precisa agradar a todos, mas que tem se sentido desconfortável com algumas mensagens que leu nas redes sociais: “É muito desconfortável ficar recebendo alguns tipos de comentários como: ‘Nossa, ela estragou a vida do filho'”.

“Eu tenho certeza que nosso filho vai ser muito abençoado de todas as formas. Acho realmente que o nome não vai ser um problema para ele”, concluiu.