Noiva de Lucas Penteado diz que ex-BBB roubou seu celular e documentos e trocou suas senhas

O colunista Alessandro Lo-Bianco, do IG, informou que a noiva do ex-BBB Lucas Penteado está sofrendo muito depois de uma série de ameaças, críticas e xingamentos que ela e a mãe estão recebendo desde a última sexta-feira (1).

Naquele dia, o ator abriu uma live no Instagram expondo a moça. Ele disse para milhões de seguidores que ela estava lhe traindo com o segurança do condomínio Barra Bela, no Rio de Janeiro. No entanto, não houve traição.

Segundo familiares do casal, funcionários do hotel e moradores do mesmo andar onde os dois estavam hospedados, o ator teria retornado da rua ‘transtornado’. Em seguida, ele teria começado a quebrar o quarto. Por isso, a moça teria descido para pedir ajuda ao segurança que aparece nas imagens.

A jovem, chamada Julia, conversou com a coluna. De acordo com ela, Lucas roubou seu celular e trocou todas as senhas das suas redes sociais. Além disso, ela afirma que ele mentiu ao fazer uma última postagem nos stories informando ao público que eles estão conversando e que decidiram recomeçar.

“Ele roubou meu celular. Trocou as senhas de todas as minhas redes sociais para tentar me calar, para eu não falar a verdade. Essa postagem dele é mentirosa, está tudo acabado depois do que ele fez comigo publicamente, depois da mentira que ele inventou. Ele estava louco e eu só tentei ajudar chamando o segurança”, afirmou.

Além do celular, Julia diz que Lucas está com os documentos dela e ainda não devolveu. “Além de roubar meu celular e tirar meu acesso das redes sociais, ele está com todos os meus documentos, já pedi para devolver e eles não devolvem”, afirmou.

