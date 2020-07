Noiva conta como ganhou olho roxo no próprio casamento

Katie Barrier acabou ganhando um presente inusitado em sua festa de casamento. No TikTok, a recém-casada contou como ela acabou com um olho roxo depois da celebração.

“Todo mundo está me perguntando como eu ganhei um olho roxo na noite do meu casamento. É simples, na verdade. Um monte álcool, uma festa selvagem e um marido que pensa que é Patrick Swayze em ‘Dirty Dancing'”, ela explicou no post.

A moça contou que o noivo estava se dançando na pista, quando ele decidiu levantar a madrinha. Pensando que ela iria cair, Katie saiu correndo para segurá-la. “Infelizmente, para mim, um dos padrinhos pensou a mesma coisa e nós batemos de cara”, contou.

Após esse relato, ela mostrou uma filmagem em que estava deitada e as madrinhas colocavam uma bolsa de gelo no olho dela. Em todas as fotos da lua de mel, Katie teve que usar óculos escuros.

