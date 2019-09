Noemia Oliveira participa de evento de humor com o Porta dos Fundos

Rio – Pela primeira vez no Brasil, acontece neste sábado, dia 28 de setembro, o Comedy Central Fest. O evento celebra os grandes nomes do humor nacional, na Audio, em São Paulo. Por lá passarão muitos artistas, entre eles, a atriz Noemia Oliveira, que estará com os artistas do Porta dos Fundos dividindo a cena com Fábio Porchat.

No local, o apresentador do programa ‘Que História é essa’ levará ao evento seu novo talk show ao vivo ‘Fábio Porchat Entrevista Porta dos Fundos’, recebendo os parceiros e amigos do canal. Por falar em novidade, Antonio Tabet (Kibe) também se apresentará com um show totalmente inédito, chamado ‘A Verdade Dói’, e que terá a grande estreia no Comedy Central Fest.

PROGRAMAÇÃO

A programação do Festival Tarde começa a partir das 13h com livre acesso às áreas externas e ao Palco Itubaína. A programação dos palcos Itubaína e Comedy Central acontecem simultaneamente e as apresentações no palco Comedy Central são as mesmas para todos os grupos e possuem assentos marcados.

FESTIVAL TARDE >> LINE UP

Palco Tubaína

Das 13h às 14h e das 16h às 18h – ‘A Culpa é da Carlota’, Victor Sarro + atração a confirmar

Das 14h às 16h20 – ‘A Culpa é da Carlota’, Victor Sarro e ‘A Verdade Dói’ com Antonio Tabet

Palco Comedy Central

Das 14h às 15h40 – 4 Amigos e Barbixas

Das 16h20 às 18h – 4 Amigos e Barbixas

FESTIVAL NOITE >> LINE UP

Palco Itubaína

Das 19h às 20h e das 21h50 às 00h10 – Igor Guimarães, Em Pé Na Rede e Pedra Letícia

Das 19h às 21h50 – Igor Guimarães, Em Pé Na Rede + duas atrações a confirmar

Palco Comedy Central

Das 20h às 21h40 – ‘A Culpa é do Cabral’ e ‘Fábio Porchat Convida ’ (com Porta dos Fundos)

Das 22h20 até meia-noite – ‘A Culpa é do Cabral’ e ‘Fábio Porchat Convida ’ (com Porta dos Fundos)

SERVIÇO – COMEDY CENTRAL FEST

Classificação etária: 18 anos

Data: 28 de setembro

Horário: das 13h às 18h e das 19h à meia-noite (duas sessões)

Local: Audio (Av. Francisco Matarazzo, 694 – Barra Funda – São Paulo)

Site: www.comedycentralfest.com.br

Ingressos: Ticket 360

Valor Integral: R$ 140,00 (experiência completa de shows no palco Comedy Central + shows do Palco Itubaína + convivência na área externa) e R$ 200 (além da experiência completa, o ingresso também permite acesso ao mezanino).

Meia-Entrada: R$ 70,00 e R$ 100,00, respectivamente.

Comidas e bebidas: não-inclusas.

Estacionamento: há estacionamento pagos nos arredores do local.

Recomenda-se o uso de táxi e aplicativos