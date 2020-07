Nocaute e sangue são ‘proibidos’ em luta entre Mike Tyson e Roy Jones Jr Andy Foster, dirigente da Comissão Atlética do Estado da Califórnia, explicou as regras que proíbem sangues e nocautes, além de enfatizar que será apenas um combate de exibição

Quando Mike Tyson anunciou que iria retornar aos ringues, os fãs esperavam por um duelo intenso – ainda mais após os vídeos publicados pelo pugilista e o seu treinador, Rafael Cordeiro. A expectativa aumentou quando o também campeão mundial Roy Jones Jr foi anunciado como adversário de “Iron Mike”, no dia 12 de setembro. Mas, Andy Foster, dirigente da Comissão Atlética do Estado da Califórnia, tratou de explicar as regras que proíbem sangues e nocautes, além de enfatizar que será apenas um combate de exibição.

Foster garantiu que não quer que nenhum atleta saia do ringue machucado. A luta será disputada em oito rounds de três minutos, com luvas de 12 onças, sem equipamentos na cabeça e também sem a presença de árbitros para pontuar o duelo. Por conta da pandemia do novo coronavírus, apenas pessoas essenciais para que o evento aconteça estarão presentes na na Dignity Health Sports Arena, em Los Angeles. O público só poderá assistir por pay-per-view.

– Eu queria ter a garantia de que eles entenderam: Eu não ligo se eles fizeram um sparring. Não ligo se eles trabalharem. Eles são atletas de nível mundial ainda. Eles têm o direito de ganhar dinheiro, e todo esse tipo de coisas. Eles são mais ou menos da mesma idade. Nós não podemos enganar o público como se essa fosse uma luta real. Eles podem engajar um pouco, mas eu não quero pessoas se machucando. Eles conhecem o trato. É uma exibição – disse o diretor executivo da comissão atlética, que seguiu:

– Eles podem exibir suas habilidades no Boxe, mas eu não quero eles usando o máximo esforço para machucar um ao outro. Eles vão fazer um sparring duro, mas eles não devem procurar um nocaute. Essa não é uma luta para entrar nos livros de recorde. Não é uma luta de campeonato mundial de Boxe. Pessoas não devem ser nocauteadas. O público pode ver em que tipo de forma Roy e Mike ainda estão – completou

Foster ainda garantiu que caso Jones ou Mike se cortem, o combate será interrompido. A expectativa, segundo o diretor, é que o árbitro Ray Corona consiga controlar os ânimos dos atletas na hora do confronto.

Aos 54 anos, Tyson não luta desde 2005, enquanto Jones Jr, aos 51, não sobe ao ringue desde 2018.

