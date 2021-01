Nobru anuncia a sua saída do Corinthians MVP do mundial de Free Fire de 2019 lembra sua trajetória com seu time do coração e promete não se afastar da torcida Corinthiana e nem do Free Fire

O menino que sonhava em defender a camisa do seu time do coração, chegou lá, não com o futebol, mas com Free Fire. Com o jogo da Garena, Nobru ajudou a levar o Corinthians ao título mundial da modalidade, se consagrou MVP do torneio em 2019, e inclusive realizou um torneio próprio de Free Fire para emulador com as finais transmitidas diretamente de dentro da Arena Corinthians. Mas, após chegar mais longe do que qualquer sonho, e com o coração cheio de gratidão pelo time, o jogador se despede hoje da equipe para seguir outros sonhos.

“Com o Corinthians eu vivi algo muito maior que meu sonho mais ambicioso. Juntos, construímos um novo caminho pro Corinthiano sonhar e mostramos que é possível um menino de comunidade representar o Timão e trazer alegria pra nação Corinthiana. Hoje eu me despeço do clube que eu amo, que eu e minha família sempre carregamos no peito, que permitiu a realização de um sonho, que abraçou a comunidade do Free Fire e nos ajudou a mostrar que é muito mais que só um joguinho”, conta, emocionado, Bruno ‘Nobru’ Góes.

O atleta não pretende deixar de jogar profissionalmente, mas deixa claro que quer se dedicar a projetos pessoais junto a 3C Gaming que gerencia sua carreira como a Copa Nobru, sucesso instantâneo na comunidade, com pico de audiência de 394 mil espectadores simultâneos em seus canais de transmissão na primeira edição, que teve suas finais realizadas diretamente da Arena Corinthians, a segunda edição voou ainda mais alto e se junto à Copa Donato, do jogador Venezuelano, para escolher os times que participariam da LaCopa, torneio de Free Fire que elegeu o melhor da modalidade em emuladores na América Latina.

Nobru também não irá esquecer de seu time do coração. A camisa do Corinthians agora será usada quando o atleta assistir as partidas e se juntar ao bando de loucos. “Chegou a hora de dar um novo passo, de construir uma nova história a partir daqui, mas nunca esquecendo de tudo que conquistamos juntos, o Timão estará pra sempre no meu coração”, explica Nobru.

Veja o vídeo de despedida que Nobru divulgou falando sobre sua saída do Corinthians.

