Noboa reeleito no Equador com 55,62% dos votos após fim da apuração

O presidente do Equador, Daniel Noboa, foi reeleito com 55,62% dos votos, de acordo com os resultados divulgados pela autoridade eleitoral, que concluiu o processo de apuração dos votos nesta sexta-feira (18).

Noboa venceu a eleição do último fim de semana por 11,24 pontos sobre a esquerdista Luisa González, que obteve 44,38% dos votos e não reconheceu sua derrota.

“Os votos das 24 províncias foram 100% processados”, afirmou o CNE nesta sexta-feira na rede social X. Mais de 13,7 milhões de equatorianos votaram neste segundo turno, após um primeiro turno acirrado em fevereiro, que resultou em um empate técnico entre os dois candidatos.

As missões de observação eleitoral da União Europeia, da Organização dos Estados Americanos e do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) do Equador rejeitaram as denúncias de fraude da oposição, que anunciou que solicitaria uma recontagem dos votos.

Os governos de esquerda da Colômbia e do México se abstiveram de reconhecer a vitória de Noboa após as acusações de González, herdeira política do ex-presidente socialista Rafael Correa (2007-2017).

Mas outros líderes, como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seu homólogo dos Estados Unidos, Donald Trump, parabenizaram o presidente pela vitória.

No poder desde novembro de 2023, Noboa estenderá seu mandato até 2029 com o desafio de enfrentar a violência relacionada às drogas em um país atolado em uma recessão econômica e em uma profunda polarização.

