Ansai Ansa 02/10/2023 - 7:33

ROMA, 2 OUT (ANSA) – A cientista húngara Katalin Karikó e o americano Drew Weissman foram agraciados nesta segunda-feira (2) com o Prêmio Nobel de Medicina em 2023 por pesquisas que colocaram as bases para as vacinas de RNA mensageiro (mRNA) contra a Covid-19. (ANSA).

