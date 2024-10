Nobel de Economia: trio é premiado por estudos sobre diferenças na prosperidade das nações

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/10/2024 - 7:30 Para compartilhar:

Daron Acemoglu, Simon Johnson e James A. Robinson são os ganhadores do Prêmio Nobel de Economia deste ano. Os nomes dos vencedores foram anunciados nesta segunda-feira, 14, pela Academia Real de Ciências da Suécia em Estocolmo, Suécia.

O turco-americano Acemoglu e o norte-americano Johnson são do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, enquanto Robinson, também dos EUA, é da Universidade de Chicago.

Os três ganharam o prêmio por “estudos sobre como instituições são formadas e afetam a prosperidade das nações”, segundo explicou a organização do prêmio na cerimônia de apresentação dos vencedores.

Os três economistas “demonstraram a importância das instituições sociais para a prosperidade de um país”, disse o comitê. “Sociedades com um estado de direito deficiente e instituições que exploram a população não geram crescimento ou mudanças para melhor. A pesquisa dos laureados nos ajuda a entender o porquê”, acrescentou.

“Reduzir as grandes diferenças de renda entre os países é um dos maiores desafios do nosso tempo. Os laureados demonstraram a importância das instituições sociais para alcançar esse objetivo”, disse Jakob Svensson, Presidente do Comitê do Prêmio em Ciências Econômicas.

Ele disse que suas pesquisas proporcionaram “uma compreensão muito mais profunda das causas fundamentais do fracasso ou do sucesso dos países”.

O Sveriges Riksbank (Banco Central da Suécia) criou o Nobel de Economia em 1969 como uma homenagem a Alfred Nobel, o empresário e químico sueco do século XIX que inventou a dinamite e criou os cinco Prêmios Nobel originais (medicina, física, química, literatura e paz).

Os primeiros vencedores do Nobel de Economia foram Ragnar Frisch e Jan Tinbergen, em 1969. No ano passado, a professora da Universidade de Harvard Claudia Goldin foi homenageada por sua pesquisa que ajuda a explicar por que as mulheres ao redor do mundo são menos propensas a trabalhar do que os homens e por que ganham menos. Ela foi apenas a terceira mulher entre os 93 primeiros laureados em economia.

O prêmio de economia tecnicamente não é um Prêmio Nobel, já que não estava previsto no seu testamento. No entanto, o prêmio sempre é apresentado junto com os prêmios Nobel em 10 de dezembro, aniversário da morte de Nobel, em 1896.