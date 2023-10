Nobel da Paz é concedido à ativista iraniana Narges Mohammadi

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 06/10/2023 - 6:31 Compartilhe

Em comunicado, Academia Sueca disse que decidiu conceder o prêmio a Mohammadi por “sua luta contra a opressão das mulheres” no Irã. Ativista está atualmente na prisão após ser condenada pelo regime fundamentalista.O Prêmio Nobel da Paz de 2023 foi atribuído à ativista iraniana Narges Mohammadi, anunciou nesta quinta-feira (05/10) a Academia Sueca. Em comunicado, a academia disse que decidiu conceder o prêmio a Mohammadi por “sua luta contra a opressão das mulheres no Irã e sua luta para promover os direitos humanos e a liberdade para todos”.

Narges Mohammadi foi presa 13 vezes pelo regime fundamentalista iraniano e condenada cinco vezes a um total de 31 anos de prisão e a 154 chicotadas. Atualmente, ela cumpre pena na prisão Evin, em Teerã.

Mohammadi é vice-presidente do Defenders of Human Rights Centre (Centro de Defensores dos Direitos Humanos), fundado pela advogada iraniana Shirin Ebadi, ela mesma laureada com o Prêmio Nobel da Paz em 2003.

Em 2022, o Prêmio Nobel de Paz foi atribuído ao ativista de direitos humanos de Belarus Ales Bialiatski, ao grupo russo de direitos humanos Memorial e à organização ucraniana Centro para Liberdades Civis. Na ocasião, os organizadores da premiação afirmaram que o trio foi escolhido "pelo direito de criticar o poder" e por "denunciar crimes contra a humanidade.

O prêmio de 2023 será entregue em uma cerimônia formal em Oslo no dia 10 de dezembro, aniversário da morte do criador do prêmio em 1896, o inventor e filantropo sueco Alfred Nobel.

jps (ots)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias