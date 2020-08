No Webinar, presidente da Federação Paulista destaca a união dos clubes no retorno do futebol no estado Reinaldo Bastos, presidente da entidade, agradece aos clubes, atletas, árbitros e comissões técnicas pelo apoio ao protocolo de saúde e o planejamento na volta do futebol do estado

Nesta terça, a Academia LANCE! recebeu o deputado federal Pedro Paulo (DEM-RJ), e o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos para um debate sobre a Medida Provisória das transmissões dos jogos (984), o projeto de lei clube-empresa e a possível criação de uma liga profissional no futebol brasileiro.

Durante a live, Reinaldo Bastos destacou a maneira como foi conduzido o retorno do futebol paulista durante a pandemia. Para ele, a união entre os clubes, atletas, comissão técnica e arbitragem foi importante para fortalecer a volta do campeonato de forma adequada e sem riscos à saúde daqueles que participam em campo.

– Daquela época, nós começamos a estudar a melhor forma de voltar o futebol. E nós enxergamos claramente, dialogando com os clubes, que só um grande entendimento nos levaria a um retorno desejável. A gente sempre soube que não havia 100% de certeza e segurança. Mas que a gente tinha uma forma de caminhar, o mais seguro possível, para os atletas, comissões técnicas e árbitros, que estariam dentro do campo de jogo – frisou, e completou.

– Nós procuramos o entendimento com a CBF, entender o seu planejamento, o que eles pensavam. Recebemos de lá o apoio para terminar a competição, e que eles fariam todo possível para encaixar o término dos estaduais com o início das competições nacionais. E assim foi feito, conversamos com Moisés Cohen, presidente da comissão médica da federação paulista de futebol, e começamos a trabalhar um protocolo junto com o centro de contingência do Covid-19 do estado de São Paulo, das prefeituras – comentou.

Além disso, o presidente ressaltou que os árbitros ficaram confinados em Águas de Lindoia e que nesta quarta terá nova reunião para definir o retorno da série A2, segunda divisão do futebol paulista. Ele também salientou a criação de uma sala centralizada do VAR, no prédio da entidade, e o convênio que a federação tem com a LaLiga.

– Fizemos o mesmo procedimento com os árbitros, testes de Covid-19, testes físicos, exames médicos em todos. E novamente testamos e concentramos todos em Águas de Lindoia. E nós capacitamos todos para terminar a competição. Inauguramos a sala centralizada do VAR. Utilizamos uma sala aqui no prédio da federação. Um trabalho que apesar da dificuldade nos deixou orgulhosos, felizes. Os clubes, atletas e comissões técnicas mostraram união, maturidade e respeito mútuo – disse.

– Foi muito importante o convênio que a federação tem com a LaLiga (Espanha), o protocolo deles nos ajudou muito a montar o protocolo daqui. É um orgulho ter essa parceria, faz bem ao futebol de São Paulo e nós temos contribuído também – acrescentou.

– Tudo que nós colhemos na série A1 devemos aos clubes, atletas, árbitros e comissões técnicas. Sem união, sem diálogo e um plano, a gente não conseguiria dar os passos que nós demos. E é dessa forma, que na minha opinião, devemos pensar no futebol como um todo. Ouvir sempre todos os seguimentos, estar disposto a ser criticado, a ouvir coisas boas e ruins e depois chegar a um consenso – finalizou.

