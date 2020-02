“No vou me meter na vida de Messi”, diz técnico do Barça

O técnico do Barcelona, Quique Setién, evitou nesta quarta-feira (5) se envolver na polêmica envolvendo Eric Abidal e Lionel Messi, argumentando que não irá “se meter na vida” do astro argentino.

“Conversamos um minutos sobre o tema” com o elenco no treino, explicou Setién em coletiva de imprensa, afirmando que os jogadores e a comissão técnica estão mais concentrados no duelo desta quinta-feira (6) contra o Athletic Bilbao, pelas quartas de final da Copa do Rei.

“O que me interessa é o futebol, o resto são situações que entendo que não poderei controlar, então não me desgasto com isso”, completou Setíen.

Em entrevista ao diário esportivo catalão Sport, o diretor esportivo do Barça, o ex-jogador Eric Abidal, justificou a demissão de Ernesto Valverde, entre outros motivos, afirmando que “muitos jogadores não estavam satisfeitos nem trabalhavam muito” sob o comando do ex-técnico.

Estas declarações não agradaram a Messi, que contestou imediatamente com um uma mensagem no Instagram, pedindo que “quando se fala de jogadores, deve dar nomes, pois, caso contrário, estaremos sujando todos e alimentando coisas que são ditas e não são verdadeiras”. O astro argentino também pediu aos dirigentes do clube que “assumam suas responsabilidades”.

Setién negou ter conversado com Messi especificamente sobre este assunto, afirmando que o craque “tem experiência e capacidade suficiente para decidir o que tem que fazer”.

“Não vou me meter na vida de Messi, nem na vida de ninguém. Eu tenho que conseguir que meus jogadores venham felizes, que os argumentos que apresentamos em campo sejam bons para que eles vejam que vão crescer e vamos ganhar, o resto não me diz respeito”, continuou o técnico, que elogiou a atitude de seu principal jogador no dia a dia do clube.

“Eu o veja animado, sorridente, bem, ele gosta de vir treinar, gosta de estar aqui e o vejo igual a ontem ou anteontem”, concluiu Setién.

