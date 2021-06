No vôlei de praia, Ágatha/Duda e Talita/Taiana estão nas oitavas em Ostrava

Ágatha/Duda (PR/SE) e Talita/Taiana (AL/CE) venceram duas partidas, nesta quinta-feira e classificaram direto para a fase de oitavas de final na etapa de Ostrava, na República Tcheca, do Circuito Mundial de Vôlei de Praia.

Agatha e Duda, vão estar nos Jogos de Tóquio, venceram primeiro as anfitriões Williams e Stochlova, por 2 a 0, com parciais de 21/17 e 21/13. Depois, passaram pelas alemães Schneider/Bieneck, com outro 2 sets a 0 (21/15 e 21/17).

Talita e Taiana repetiram o desempenho, ao vencerem as russas Dabizha e Rudykh, com facilidade (21/11 e 21/09), e depois as espanholas Liliana/Elsa, com mais um 2 a 0 (21/14 e 21/15).

“Jogamos muito focadas e conseguimos manter um ritmo muito bom de saque. Isso facilitou muito para nosso sistema defensivo. Jogar aqui na República Tcheca é sempre muito interessante. É uma etapa que nos recebe com uma arena bem diferente, dentro de uma fábrica que virou ponto turístico, e esse ano estou gostando ainda mais. Em 2019 fez muito frio”, lembrou Talita.

Nos outros jogos com atletas brasileiros, Bárbara e Carol foram superadas pelas alemãs Borger e Sude em um duelo duro: 2 a 1 (18/21, 21/15 e 10/15). No segundo jogo do dia, elas venceram as russas Frolova e Voronina por 21/13 e 21/10 e vão para a repescagem.

No masculino, André/George e Alison/Álvaro Filho foram superados. André e George perderam para Fijalek e Bryl, da Polônia, por 2 a 0 (15/21 e 14/21). Alison e Álvaro Filho fizeram jogo duro, mas perderam para Liamin e Myskiv, da Rússia, por 2 a 1 (12/21, 21/17 e 14/16). Os dois times brasileiros irão fazer o outro jogo da chave nesta sexta-feira.

Veja também