No VMA, Anitta vence prêmio de Melhor Clipe Latino pelo segundo ano seguido

É do Brasil! Na noite desta terça-feira, 12, Anitta foi premiada com o troféu de Melhor Clipe Latino com a música “Funk Rave” no MTV Video Music Awards 2023. O evento aconteceu em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Essa foi a segunda vitória da cantora na categoria. No ano passado, ela fez história ao ser a primeira brasileira a fazer uma apresentação solo – e a ser premiada também na categoria Melhor Clipe Latino, com o sucesso “Envolver”.

A Girl from Rio concorria com os artistas Bad Bunny (“Where She Goes”), Eslabon Armado & Peso Pluma (“Ella Baila Sola”), Grupo Frontera & Bad Bunny (“un x100to”), Karol G & Shakira ( “TQG”), Rosalía (“Despechá”) e Shakira (“Acróstico”).

Além de receber o troféu, Anitta performou os sucessos “Used to Be”, “Funk Rave” e “Casi Casi” em apresentação solo e também subiu ao palco ao lado do grupo de k-pop TXT.

No Instagram, ela publicou um vídeo de seu discurso de apresentação. Leia na íntegra:

“Uau! Meu Deus! Eu não acredito. Brasil, nós estamos aqui de novo. Pela segunda vez, nós estamos aqui. Muito obrigada aos meus fãs. Sem vocês, eu não seria nada. Eu devo tudo o que tenho a vocês. Obrigada aos meus fãs no Brasil, aos meus fãs no México! Pessoal do México, eu estou vendo vocês e amo vocês. Para todos os meus fãs aqui nesta noite, muito obrigada. Obrigada à minha gravadora, Republic Records, obrigada Universal, por todo o apoio. Minha equipe, Rebecca, minha empresária, eu te amo. Meu irmão, Renan, você é o amor da minha vida, eu te amo muito. E obrigada a mim. Eu quero agradecer a mim mesma, pois eu trabalhei tão duro, meu Deus. Mais um funk brasileiro, vocês ainda vão escutar muito mais funk brasileiro no mundo, e esse é o começo. Funk brasileiro, nós estamos no VMA. Obrigada!”

