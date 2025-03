No Uruguai, Lula se encontra com presidente da Alemanha

SÃO PAULO, 1 MAR (ANSA) – No Uruguai para acompanhar a cerimônia de posse de Yamandú Orsi, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, se encontrou neste sábado (1º) com seu homólogo alemão, Frank-Walter Steinmeier.

Em uma nota publicada pelo Palácio do Planalto, os mandatários discutiram a “importância dos países da América Latina e da União Europeia atuarem em defesa da democracia e do multilateralismo”.

“A Alemanha é um parceiro essencial do Brasil na promoção do acordo UE-Mercosul, no esforço de combate à mudança do clima e em prol do sucesso da COP30”, acrescentou o comunicado.

Além de Steinmeier, que preside um dos principais parceiros comerciais do Brasil no continente europeu, Lula conversou com Luisa González, candidata à presidência do Equador. As eleições no país estão agendadas para dia 13 de abril.

“Tratamos do contexto político na América do Sul. Expressamos nossa concordância na importância do fortalecimento da democracia e da justiça social no continente. Desejo que as eleições no segundo turno no Equador transcorram de forma pacífica e dentro da normalidade, e que a vontade do povo equatoriano prevaleça”, diz a nota.

Em sua primeira viagem internacional desde que precisou fazer uma cirurgia para interromper um sangramento no cérebro, Lula também viu os presidentes do Chile e da Colômbia, Gabriel Boric e Gustavo Petro, respectivamente.

Antes de voltar ao Brasil, Lula também deverá se reunir com o ex-presidente do Uruguai José Mujica, que é uma espécie de padrinho do novo mandatário do país. (ANSA).