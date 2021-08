No último dia dos Jogos de Tóquio, Brasil conquista duas medalhas de prata; confira

O Brasil subiu no pódio duas vezes no último dia dos Jogos de Tóquio neste domingo (8). A seleção feminina de vôlei perdeu por 3 sets a 0 para os Estados Unidos e a boxeadora Bia Ferreira também perdeu a final. Com isso, o Time Brasil garantiu mais duas pratas, o que acrescentou ainda mais no resultado recorde em uma única participação em Olimpíadas com 21 medalhas.

