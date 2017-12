No Twitter, Meirelles destaca queda de juro em operações de empréstimos

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, usou a sua conta no Twitter para fazer propaganda da queda dos juros cobrados pelo Banco do Brasil nas suas operações de empréstimos. O anúncio foi feito logo após a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central de reduzir a taxa Selic para 7,5% para 7% ao ano.

“Acompanhando a decisão do Copom, o Banco do Brasil e demais grandes bancos já anunciaram corte de taxas”, disse. Meirelles também citou a manifestação da Confederação Nacional da Indústria (CNI) de que a trajetória de queda de juros é insustentável se o Congresso não aprovar as reformas estruturais de que a economia brasileira precisa, como a da Previdência.