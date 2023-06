No Twitter, Brunna Gonçalves publica sequência de cliques picantes com Ludmilla

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/06/2023 - 0:57 Compartilhe

Brunna Gonçalves elevou a temperatura na última terça-feira (13). No Twitter, a dançarina compartilhou uma sequência de fotos ao lado da esposa, a cantora Ludmilla, e levou fãs à loucura.

Em um dos registros, Brunna aparece sentada no colo de Ludmilla, que está com a língua em seu seio. Em outro, as duas se olham em uma lancha e, no terceiro, a cantora aparece próxima à calcinha da esposa.

Nos comentários, fãs do casal se surpreenderam com as fotos ousadas. “Essa última foto é uma meta”, constatou uma internauta. “Só consigo olha a última foto e pensar em como ela tem a virilha bonita”, brincou outra. O post rendeu mais de 37 mil curtidas e 2,6 mil comentários.

Confira:

