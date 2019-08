No Twitter, bolsonaristas tornam #MacronLies assunto mais comentado

Após o Palácio do Eliseu declarar que o presidente Jair Bolsonaro (PSL) teria mentido sobre seus compromissos com o meio ambiente durante o encontro do G20 ocorrido em junho, usuários simpáticos ao governo brasileiro emplacaram a #MacronLies no primeiro lugar no ranking dos assuntos mais comentados do Twitter no Brasil.

Bolsonaristas acusam o presidente francês, Emmanuel Macron, de mentir sobre as queimadas da Amazônia baseados em tuíte do francês que continha uma foto de um incêndio na Floresta Amazônica, publicada em 2012 na revista NatureTambém no Twitter, deputados do PSL têm incentivado hashtags como #AmazoniaSemONGs e #SomosTodosRicardoSalles, em defesa do ministro do Meio Ambiente. Na quinta-feira, 23, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) publicou o que chamou de “recado” para o presidente da França: um vídeo do youtuber Bernardo Küster intitulado “França em crise – Macron é um idiota”.

Eduardo Bolsonaro, que é filho do presidente Jair Bolsonaro, tenta a vaga de embaixador do Brasil em Washington, importante posto da diplomacia nacional.

A #MacronLies disputa o todo dos trending topics do Twitter com a #ActForTheAmazon, publicada por críticos do governo que convocam atos contra o presidente Bolsonaro nesta sexta-feira.