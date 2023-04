Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 29/04/2023 - 23:15 Compartilhe

Autor do terceiro gol do Santos na vitória por 3 a 2 diante do América-MG, Marcos Leonardo, de apenas 19 anos, entrou no top-10 artilheiros do Peixe neste século com 41 gols, empatando com Marinho e André. O atacante celebrou a marca e exaltou a força do coletivo no triunfo santista.







– Primeiramente, eu acho que eu jogo pro grupo, pra vitória. Eu acho que fazer gol é bom, eu sou centroavante, então sempre busco fazer gol, mas também a vitória é importante pra dar confiança, e como você falou, eu sou artilheiro do elenco no ano, 41 gols no profissional não é fácil pra um jovem de 19 anos, se eu não me engano eu acho que entrei no top 10 do século do Santos com 41 gols. Fico muito feliz por essa marca e vou buscar trabalhar – disse Marcos Leonardo.



Convocado para disputa do mundial sub-20, a jovem promessa do Santos não esconde a felicidade de poder representar a Seleção Brasileira, que se apresenta no próximo dia 8, quando se inicia o período de treinamentos na Granja Comary, em Teresópolis. O atacante pode desfalcar o time da Vila por até 10 jogos, mas acredita na qualidade do elenco santista para suprir sua ausência.

– Eu acho que todo jogador sonha em vestir a amarela da Seleção e eu não sou diferente, eu perdi o Sul-Americano, era uma competição que eu queria muito jogar, mas graças a Deus eu continuei no Santos, continuei ajudando e agora acho que chegou o meu momento, é o sonho de todo garoto e o meu também. Se Deus quiser eu vou fazer uma bela campanha, bater campeão do mundial, é um campeonato muito difícil, mas a gente tem um grande elenco, os meninos todos com qualidade, com confiança de ganhar o Sul-Americano agora, então acho que se Deus quiser a gente vai bater campeão – completou o atacante.

O Santos volta a campo na próxima terça-feira (02), contra o Newell’s Old Boys, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana, às 21:30h, na Argentina A partida vale a liderança do grupo E da competição.

