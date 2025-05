No The Noite, Felipe Massa relembra grave acidente sofrido na Fórmula 1

Um dos maiores nomes do automobilismo brasileiro e mundial Felipe Massa foi o convidado do ‘The Noite’, comandado por Danilo Gentili, desta quarta-feira, 14. Com centenas de corridas nas principais categorias do automobilismo, o piloto abriu o jogo sobre sua trajetória, conquistas e também os traumas da carreira.

Apaixonado por velocidade desde a infância, por influência do pai, Felipe Massa relembra os sacrifícios que precisou fazer até chegar a principal categoria do automobilismo e fala com carinho dos oito anos que passou na Ferrari.

“É impressionante: quando você entra no mundo da Ferrari, quando se torna um piloto da Ferrari, você entra em uma religião e é amado por toda a vida”, afirmou.

“A Ferrari é uma religião na qual você precisa estar sempre muito bem-preparado para correr, principalmente por causa da imprensa italiana, e de outros países. Independentemente de ser algo positivo ou negativo, se a Ferrari está vencendo ou enfrentando dificuldades, todo dia é preciso manter os pés no chão. É como uma montanha-russa. Mas é incrível, uma sensação muito difícil de explicar”, complementou.

Brasileiro recordista de poles em Interlagos e duas vezes vencedor da corrida, Massa comenta com carinho do circuito: “Não sei explicar, mas a força que você sente ao correr em casa, a emoção e aquilo que você consegue absorver da torcida, é algo diferente. Ainda mais em um circuito que é praticamente o seu quintal. É diferente do que acontece em qualquer outro lugar.”

Massa também não fugiu de um assunto polêmico, ao falar do processo que está correndo contra a Fórmula 1 para ser declarado campeão de 2008.

O piloto alega que houve manipulação do resultado da corrida em Cingapura, quando Nelsinho Piquet foi instruído a provocar um acidente para alterar o resultado da corrida que era liderada por Massa. Alonso acabou ficando com a vitória e o brasileiro não pontuou: “O mais triste é que houve uma conspiração”.

“O processo está na Justiça. Temos uma audiência na corte inglesa em outubro. Serão quatro dias”, relatou.

Atual vice-campeão da Stock Car, Massa também recorda o grave acidente sofrido no GP da Hungria em 2009 e diz o que mudou na sua vida depois do acontecimento que o levou a ficar em coma.

“Não tive medo depois de voltar a entrar em um carro. Mas o que mudou é que hoje dou muito mais valor à vida. A gente nunca acha que vai passar por um acidente grave, mas, depois que algo assim acontece, e você percebe que, em um estalar de dedos, talvez não estivesse mais aqui, aprende a valorizar muito mais a vida”, contou.

Durante a conversa, Felipe Massa também falou sobre o seu lado empreendedor, atualmente sócio das filiais brasileiras de dois restaurantes que conheceu em Mônaco, a marca de relógios da qual é embaixador e aproveitou para elogiar Gabriel Bortoletto, piloto brasileiro que trouxe o Brasil de volta à Fórmula 1.

“Conheço o Gabriel desde a época do kart, quando ele tinha uns 13 ou 14 anos. Sempre foi uma promessa, um piloto muito rápido. Eu até brincava que ele precisava se acalmar um pouco, porque era ansioso e disputava cada posição no limite”, declarou.

“Ele está na Fórmula 1 por merecimento, pelo que realmente mostrou nas pistas. Isso é o mais importante. Independentemente de olharmos e vermos que ele não está indo bem, que o carro dele é lento, realmente, ele está no carro mais lento do grid, mas ele é muito novo, competente, competitivo e tem uma oportunidade de crescimento em uma equipe que ainda é a Sauber, mas que será a Audi no ano que vem. Precisamos dar tempo”, concluiu.