No sul da Itália, só Nápoles recebe mais turistas estrangeiros

NÁPOLES, 7 NOV (ANSA) – Em 2022, Nápoles foi a única cidade da região do “Mezzogiorno” (sul da Itália e Itália insular) a registrar maioria de turistas estrangeiros.

Ao todo, a área recebeu cinco milhões de visitantes, entre 52% italianos e 48% estrangeiros um relatório da Svimez.

O documento ressalta que 70% dos municípios da Campânia são turísticos, com a maioria dos fluxos turísticos sendo absorvidos pelas províncias de Nápoles e Salerno.

Em 2022, a Campânia foi a principal região turística do sul da Itália, com 22% das chegadas, à frente da Puglia com 20%, da Sicília com 19% e da Sardenha com 18%.

Nápoles e sua província representam 65% das presenças turísticas, seguidas por Salerno e sua província com 27%.

Os números indicam que a Campânia está superando o impacto da pandemia, embora as presenças turísticas ainda sejam 19,4% inferiores a 2019.

Nápoles e Salerno perderam cerca de 20%, Benevento quase 40% dos turistas e Avellino e Caserta registraram uma redução de cerca de 15%.

Os dados estão melhorando em 2023. As estatísticas provisórias do Instituto Nacional de Estatística da Itália (Istat) indicam que a diferença em relação a 2019 está quase sendo anulada, com aumentos significativos no turismo estrangeiro, atraindo 44% por bens culturais, 12% pela natureza e 10% pela enogastronomia. (ANSA).

