No sufoco, São Paulo bate o São Caetano e se garante nas semifinais do Paulistão

Pressionado, o São Paulo errou muito nesta terça-feira e só na parte final do duelo contra o São Caetano, no Morumbi, conseguiu aproveitar as chances que teve para vencer por 2 a 0 e se garantir nas semifinais do Campeonato Paulista. A fragilidade defensiva do adversário foi decisiva para os gols de Tréllez e Diego Souza. Na ida, o time de Diego Aguirre tinha perdido por 1 a 0, no ABC.

O clima era pesado já antes do início do jogo contra a equipe comandada por Pintado no Morumbi. Das arquibancadas, o grito de cobrança ecoava: “Muito respeito com a camisa tricolor”, pediam os são-paulinos. E o time mostrou vontade. Precisando da vitória, pressionou o São Caetano durante toda a partida. Com três minutos de jogo, já tinha tido pelo menos duas boas chances de gol com finalizações de fora da área. Em uma delas, Marcos Guilherme acertou a trave.

Mas como se tornou comum nas partidas do São Paulo, a equipe abusava dos passes errados e aproveitava mal as oportunidades que conseguia construir. Tréllez e Militão perderam chances de cabeça. Nenê pouco conseguia trabalhar a articulação de jogadas no meio-campo. Ainda assim, a partida se mostrava favorável a uma vitória tricolor.

Ao substituir Valdívia, com dores, por Lucas Fernandes, o recém-chegado treinador são-paulino Aguirre não foi poupado e acabou sendo chamado de “burro” em coro pela torcida. Na pressão são-paulina, Nenê fez um gol impedido depois de chute de Liziero, em que a bola desviou em Tréllez antes de chegar no meia.

De tanto insistir, o São Paulo conseguiu movimentar o placar aos 19 minutos do segundo tempo. Menos por mérito próprio e mais pela lambança do goleiro Paes, que demorou para tirar a bola da área do São Caetano e foi travado por Tréllez, que aproveitou a sobra, de cabeça, para fazer seu primeiro gol com a camisa tricolor.

Aos 39 minutos, Lucas Fernandes cruzou pela esquerda para Diego Souza, desmarcado, ampliar para o São Paulo e fechar o placar que deu a classificação para os mandantes nas semifinais do Paulistão.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2 x 0 SÃO CAETANO

SÃO PAULO – Sidão; Militão, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Jucilei, Liziero (Diego Souza) e Nenê; Marcos Guilherme (Caíque) e Valdívia (Lucas Fernandes); Tréllez. Técnico: Diego Aguirre.

SÃO CAETANO – Paes; Alex Reinaldo (Pedro Costa), Sandoval, Max e Bruno Recife; Vinicius Kiss, Nonato (Niltinho), Ferreira e Chiquinho; Ermínio e Diego Rosa (Marino). Técnico: Pintado.

GOLS – Tréllez, aos 19, e Diego Souza, aos 39 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Salim Fende Chavez

CARTÕES AMARELOS – Petros, Reinaldo e Diego Rosa.

RENDA – R$ 414.726,00.

PÚBLICO – 17.899 (total).

LOCAL – Estádio do Morumbi, em São Paulo.