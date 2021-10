No ‘Show do Milhão’, Portiolli se atrapalha e pergunta: ‘O que é uma piroca?’; assista

Celso Portiolli quase não conseguiu formular uma pergunta no programa ‘Show do Milhão‘, exibido nessa sexta-feira, 1º, no SBT. O apresentador se confundiu ao ler uma pergunta e teve uma crise de riso. A pergunta correta seria: ‘O que é uma piroga?’, porém, ele acabou trocando ‘piroga’ por ‘piroca’.

Ao perceber o erro, ele rapidamente se corrigiu com a participante. “Não, Maria! [gargalhada]. O que é… [risada]. É a distância, Maria. Não enxerguei a letra G. O que é uma piroga?”, perguntou Portiolli, dando mais risada.

A pergunta valia R$ 40 mil e Maria queria saber se tinha mais alguma ajuda. O apresentador brincou: “Só a piroga!”. A resposta certa era a alternativa quatro, “uma canoa indígena”.

No Instagram, o apresentador compartilhou o momento de sua crise de riso. Na legenda, escreveu: “Preciso de um oftalmologista, não estou enxergando bem. Me pediram muito esse vídeo completo quando postei só as risadas”. Assista abaixo:

Instagram will load in the frontend.

Veja também